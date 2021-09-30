Украина представит проект Дия City на Web Summit в Лиссабоне

В этом году объединенная ІТ экосистема Украины впервые представит свой павильон на Web Summit – одной из самых масштабных мировых тех-конференций, которая пройдет в Лиссабоне с 1 по 4 ноября. Министерство цифровой трансформации представит на мероприятии проект спецрежима для IT-компаний Дия City.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сейчас в украинской IТ-отрасли работает более 200 тысяч специалистов, но потребность в новых кадрах постоянно растет. Министерство постоянно запускает новые проекты, чтобы увеличить темпы развития IТ в Украине в разы. В частности, в начале 2021 года планируется запустить специальный режим для IТ-компаний Дия City, который предоставит налоговые преференции для IТ-компаний.

На этот раз "не бизнес будет представлен на веб-саммите благодаря государству, а государство – благодаря тому, что бизнес начинает доверять, видит, что мы делаем в продуктовом направлении", рассказывает Федоров. Однако в следующем году на веб-саммите благодаря Минцифри планируется представить и украинский ИТ-бизнес.

"Мы верим в страну предпринимателей", – говорит Федоров. В свою очередь, бизнес поддерживает государство в технологических проектах.

Александр Комаров, президент Kyivstar, считает, что бизнес должен поддерживать инициативы Минцифры и государства. Так, например, компания планирует покрыть 90% территории страны мобильной связью LTE. Также компания выражает свою поддержку проекту Дия City.

"Мы поддерживаем Дия City, потому что это даст возможность выкристаллизовать кластер и обеспечить долгосрочное развитие, и стать еще привлекательнее. Как результат: технологический суверенитет, инвестиционная привлекательность, конкурентоспособность Украины в наиболее растущем и наиболее sexy and fancy сегменте рынка на сегодняшний день", – рассказывает Комаров.

Валерий Красовский, соучредитель и CEO Sigma Software, рассказывает, что веб-саммит – это прекрасная идея, ведь Украине нужно укреплять свой имидж за рубежом – ей есть, чем гордиться. Например, украинскую компанию GitLab недавно оценили в 10 млрд долларов.

По словам Красовского, в Украине есть все шансы стать первыми в мире благодаря цифровым сервисам и налоговым условиям Дия City.

Сейчас Украина постоянно работает над созданием цифрового государства. Это подтверждают многочисленные проекты, например сервис госуслуг Дия – недавно он пересек отметку в 7 млн ​​активных пользователей.

Кроме этого, в Украине недавно приняли закон "О виртуальных активах", который позволит создать лучшие условия для развития криптоиндустрии. Также сейчас идет активная работа над законом о е-резиденстве, чтобы фрилансеры со всего мира могли открыть дело в Украине и платить здесь налоги.

Среди других достижений: Украина стала первой страной в мире, которая запустила электронные паспорта, и одной из первых, которая запустила электронные COVID-сертификаты.

Павел Карташов, директор Украинского фонда стартапов, добавляет, что в последние два года государство стало крупнейшим ангельским инвестором, а в Украину заходят крупнейшие мировые акселераторы.

В этом году на веб-саммит поедут 10 стартапов, которые поддержал Украинский фонд стартапов: SPOKK, Organization.GG, Wantent, GIOS, Carbominer, Skyworker, Clasee, DJOOKY, AutoBI и Finmap.

Алексей Витченко, основатель Digital Future, добавляет, что страна должна ездить на такие саммиты, чтобы знакомиться с потенциальными инвесторами.

"Чем больше наши стартапы будут ездить на веб-саммит, тем они будут успешнее ...", – говорит Витченко.

Напомним, Дия City – это специальный правовой и налоговый режим для IТ-компаний, который планируется запустить в начале следующего года. По прогнозам Федорова, благодаря Дия City, доля IТ-отрасли в ВВП страны может увеличиться с 6% до 10%, а количество рабочих мест в отрасли вырастет с 200 тысяч до 450 тысяч к 2024 году.