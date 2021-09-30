Клиенты "Vodafone Украина" в Буковеле в 2021 г. использовали вдвое больше мобильного интернета

Благодаря увеличению количества туристов, в том числе и иностранных, дата-трафик мобильного оператора "Vodafone Украина" на курорте Буковель вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, впервые в этом году летний интернет-трафик на курорте практически сравнялся с количеством потребленного мобильного интернета в традиционный для Буковеля высокий зимний сезон. Пик пользования интернетом в летнем Буковеле пришелся на август и составил почти 65 Тбайт. Всего за летний период клиенты оператора сгенерировали более 165 Тбайт интернета, что в 2,2 раза больше, чем использовано здесь туристами летом прошлого года.

Что касается зимнего периода 2020-2021, в компании сообщили, что наибольшее количество терабайт на горнолыжном курорте было использовано клиентами в январе 2021 года и превысило отметку 75 Тбайт. А суммарный трафик зимнего сезона достиг 183 Тбайт, что в полтора раза больше, чем мобильный трафик зимой прошлого года.