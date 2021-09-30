Нацсовет объявил предупреждение телеканалу "ДОМ" из-за показа карты с Крымом, где полуостров - часть РФ

Национальный совет по телевидению и радиовещанию на заседании в четверг признал, что телеканал "ДОМ" (ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", Киев) нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и г.Севастополь обозначены как территории России; в связи с этим телеканалу применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации.

Как сообщается на сайте регулятора, карта РФ с временно оккупированной АРК г.Севастополь демонстрировалась в эфире телеканала 5 июля 2021 года в начале и в конце передачи "Русский дневник".

Появление карты с "российским" Крымом в эфире госканала привлекло внимание народных депутатов Украины и Службы безопасности Украины. Они и обратились в Нацсовет за соответствующей реакцией.

"Трансляция карты, на которой украинский Крым изображен частью другого государства, могло быть воспринято зрителями телеканала "ДОМ" так, что Крымский полуостров не входит в состав Украины. Это противоречит конституционным положениям о суверенитете, унитарности и территориальной целостности нашего государства", - подчеркивает регулятор.

По его информации, заместитель директора по вопросам планирования эфира телеканала "ДОМ" Вера Ельчик объяснила Нацсовету, что телеканал сразу отреагировал на этот факт и в тот же день извинился перед аудиторией. Она заверила, что руководство провело служебную проверку для выяснения причины столь досадного случая, который был квалифицирован как служебная халатность ответственных за производственный процесс сотрудников.

При этом она сообщила, что департамент защиты национальной государственности СБУ, проверив деятельность телеканала, не выявил в действиях его работников "признаков преступлений, предварительное расследование которых в соответствии со ст. 216 Криминального процессуального кодекса Украины отнесено к подследственности следователей органов безопасности".

Как отмечает регулятор, программа "Русский дневник" транслировалась на телеканале "ДОМ" в повторе, но его сотрудники не устранили нарушение при повторных трансляциях.

"Учитывая это, Нацсовет признал, что ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" нарушило п. а) и п. в) ч. 1 ст. 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Телерадиоорганизация не выполнила обязанности вещателей по распространению объективной информации и не соблюдала законодательства Украины и требований лицензии. Со дня вступления в силу этого решения телерадиоорганизация обязана привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.