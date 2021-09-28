Телеком

20:17 28.09.2021

Приложения Alibaba начнут поддерживать оплату через WeChat Pay

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Китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group Holding Ltd. объявил, что начал разрешать пользователям покупать товары в некоторых своих предложениях с помощью WeChat Pay, платежного сервиса своего конкурента Tencent Holding Ltd., сообщает CNBC.

Крупнейшие китайские интернет-платформы на протяжении многих лет блокировали доступ конкурентов к своим сервисам и не позволяли клиентам приобретать товары с помощью платежных продуктов конкурентов. Перемены в тенденции связаны с требованиями регуляторов ослабить барьеры и внести изменения в политику, подрывающую конкуренцию.

У Alibaba уже есть свой платежный сервис Alipay, которым управляет Ant Group.

Среди приложений Alibaba, которые были интегрированы с WeChat Pay, находятся сервис доставки еды Ele.me, видеосервис Youku и ряд других приложений, включая Shuqi, Damai и Koala.

В сообщении Alibaba говорится, что она ждет одобрения Tencent для того, чтобы предоставить доступ к WeChat Pay пользователям площадки для торговли подержанными товарами Idle Fish, приложения для заказа продуктов Hema и дисконт-магазина Taobao Deals.

Пока не ясно, когда WeChat Pay станет доступен для двух главных приложений Alibaba для покупок - Taobao и Tmall.

Alibaba и Tencent являются одними из крупнейших китайских интернет-компаний. Tencent управляет крупнейшим в Китае мессенджером WeChat, количество пользователей которого превышает миллиард человек.
Ранее в сентябре представители Tencent и Alibaba, а также ByteDance, Baidu, NetEase, Huawei и Xiaomi были приглашены на встречу с представителями министерства промышленности и информационных технологий Китая. После этой встречи Tencent и Alibaba объявили, что разрешат конкурентам доступ к своим ресурсам.

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