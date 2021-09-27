"Vodafone Украина" разогнал 4G-сеть до 772 Мбит/с

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" 26 сентября 2021 года совместно с компанией Nokia провели успешное тестирование ускорения передачи данных в сети принципиально новым способом.



"Инженеры успешно осуществили агрегацию четырех несущих частот: LTE1800 20Mhz 4x4 + LTE2100 10Mhz 4x4 + LTE2600 10Mhz 4x4 + LTE900 5Mhz 2x2. Результатом эксперимента стал новый рекорд скорости – на коммерческой базовой станции, расположенной на технологической площадке оператора, удалось получить пиковую скорость 772 Мбит/с", - отмечается в сообщении компании.



Как подчеркивают в "Vodafone Украина" проведенное тестирование показало, что потенциал технологии LTE не только в освоении новых диапазонов частот, но и в использовании уже имеющихся частотных ресурсов мобильных операторов.



Как сообщалось, в мае этого года "Vodafone Украина" совместно с Nokia разогнал сеть 4G до 733 Мбит/с.

Оператор отметил, что линейка оборудования Nokia Airscale обеспечит "Vodаfone Украина" полную свободу действий по запуску сервисов на базе любых разрешенных (2G, 3G, 4G) и будущих технологий (5G).