Киев работает над обеспечением покрытия 4G во всем городе

Руководитель цифровизации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич провел рабочую встречу с представителями крупнейших мобильных операторов по улучшению 4G-покрытия в Киеве, сообщил он на своей странице в Facebook в пятницу.

"Город обладает инфраструктурой, необходимой для установления базовых станций. Столбы освещения, дорожная инфраструктура, коммунальные учреждения. Наработав механизм взаимодействия и равного доступа для всех операторов, мы сможем обеспечить качественное 4G-покрытие во всем городе", - написал Оленич.

Он отметил, что Киев уже имеет опыт внедрения беспроводной технологии связи LoRaWAN: развертывание городской опорной сети и покрытия районов города, внедрение 4G в метро.

"Наше глобальное видение - использование современных IoT-технологий для эффективного решения проблем города (контроль и мониторинг состояния экологии, транспорта, энергетики и ЖКХ и т.д.). Уже есть первые успешные кейсы реализации с коммунальными предприятиями города, департаментами и службами города", - рассказал Петр Оленич.

Кроме того, CDTO Киева заявил, что сотрудничество городских властей и мобильных операторов - ключ к внедрению современных технологий связи не только в Киеве, но и во всей Украине.

Источник: https://www.facebook.com/olenychpetro/posts/127998759576495