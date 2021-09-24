Глава Минюста надеется на заход международных медиахолдингов после закона об олигархах

Правки, внесенные при доработке закона об олигархах, создают основу для продажи медиа-активов бизнесменами, желающими избежать статуса олигархов, международным медиахолдингам по рыночной цене, считает министр юстиции Денис Малюська.

"Расчет … - что зайдут международные медиахолдинги или кто-то подобный, и они не должны бояться последствий", – написал он в Facebook, комментируя под своим постом детали принятого 23 сентября в Верховной Раде закона.

В рамках доработки документа в него была внесена норма о том, что наличие безупречной деловой репутации освобождает покупателя СМИ от одного из четырех критериев определения олигарха. Добавлена была также норма, что цена покупки СМИ не должна быть ниже рыночной.

"Проблема поиска покупателя на актив: покупатель практически автоматом становился олигархом, а потому по нормальной цене никто бы не купил, только с огромным дисконтом, что вело бы к обвинениям в экспроприации и потенциальной обязанности компенсации ущерба", – пояснил необходимость таких изменений Малюська.

В своем посте в Facebook он спрогнозировал, что оппоненты закона будут стараться затянуть имплементацию закона как можно дольше, "желательно до следующих выборов в парламент", а также постараются добиться его отмены, в том числе через Конституционный суд.

Министр юстиции также считает, что все решения Совета нацбезопасности и обороны о признании отдельных лиц олигархами будут обжалованы в Верховный суд и ЕСПЧ.

"Вангую – эти попытки будут неудачными. Единственный оптимальный выход для олигархов - перестать быть олигархами и лишиться одного или нескольких признаков своей "олигархичности": продать или распределить монопольный бизнес, отойти от политики или продать свои медиа по рыночной цене. На все это им отведено шесть месяцев", – подчеркнул Малюська.