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09:51 23.09.2021

Топ-менеджер по технологиям Facebook уйдет в отставку, его преемник будет развивать "метавселенную"

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Топ-менеджер по технологиям Facebook уйдет в отставку, его преемник будет развивать "метавселенную"

Главный директор по технологиям Facebook Inc. Майк Шрепфер покинет свой пост в 2022 году. Его заменит Эндрю Босуорт, который сейчас возглавляет отдел информационно-технического оборудования Facebook, написал Шрепфер в своем аккаунте в Twitter в среду.

Пока Шрепфер останется в компании на условиях частичной занятости и посвятит свое время преимущественно привлечению новых талантливых технических сотрудников, а также продолжит развивать проекты в сфере искусственного интеллекта.

Ожидается, что Босуорт на новом посту продолжит развивать технологии виртуальной реальности и усилит это направление деятельности компании. В начале этого года Facebook объявила о запуске в своем подразделении Oculus проекта по созданию так называемой метавселенной, представляющей собой виртуальное пространство, в котором люди могут встречаться друг с другом, используя очки виртуальной реальности.

Акции Facebook подорожали на 0,6% по итогам дополнительных торгов на бирже Nasdaq в среду. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 26%.

Теги: #facebook #топ_менеджмент #шрепфер
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