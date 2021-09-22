"Нова Пошта" дополнительно набирает 2500 сотрудников по всей Украине на постоянной основе

Группа компаний "Нова Пошта" готовится к высокому сезону и дополнительно набирает 2500 сотрудников на должности операторов отделений, курьеров и грузчиков на сортировочные терминалы.

Как отмечается в сообщении компании в среду, "Нова Пошта" предлагает всем новым сотрудникам долгосрочное сотрудничество.

"Это не сезонная работа, все сотрудники будут оформлены в штат и остаются работать с нами на постоянной основе. Каждый работник "Новой пошты" имеет официальное трудоустройство, стабильную зарплату и бесплатную медицинскую страховку. Для сотрудников сортировочных терминалов у нас предусмотрен трансфер, бесплатные обеды и проживание", - цитируется в сообщении HRD "Нова Пошта" Нина Масюк.

Как отмечают в компании, для HRD "Нова Пошта" высокий сезон начинается уже в октябре и продолжается до Нового года. Именно на этот период приходится большое количество покупок из украинских интернет-магазинов и из-за рубежа.

"По нашим данным, объемы поставок растут на 30-50% по сравнению с летними месяцами. Ведь это время акционных предложений "Черной пятницы", закупки подарков для близких и родных к новогодне-рождественским праздникам", - отмечают в "Новой Поште".