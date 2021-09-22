Телеком

10:29 22.09.2021

Аппарат СНБО разработал и ввел в эксплуатацию информационно-аналитическую систему "СОТА"

2 мин читать
Аппарат СНБО разработал и ввел в эксплуатацию информационно-аналитическую систему "СОТА"

В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработана и введена в эксплуатацию современная информационно-аналитическая система Главного ситуационного центра страны "СОТА", которая полностью готова к работе.

Как сообщает пресс-служба СНБО в среду, система работает с Big Data, обеспечивает хранение, сочетание и анализ данных из различных источников для повышения достоверности, эффективного мониторинга состояния национальной безопасности по более 20 направлениям с целью эффективной координации деятельности государственных органов.

Среди этих направлений, в частности, социальная, внутри- и внешнеполитическая безопасность, события в зоне проведения Операции объединенных сил, распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине, пространственная и функциональная трансформация, самоуправление в контексте децентрализации, местные бюджеты и способность общин, недропользования, экономическая безопасность, финансовые рынки, угрозы на внутренних и внешних рынках и тому подобное.

При этом информация, которая собирается из внешних источников и обрабатывается в системе, синхронизированная с геопространственными данными.

ИАС "СОТА" является сложной многослойной информационно-аналитической системой высокого уровня защиты информации, имеет гибкую, открытую архитектуру, что позволяет создавать новые функциональные модули в соответствии с задачами, которые возникают при реализации государственной политики в сфере национальной безопасности.

Система имеет три контура обработки информации: общедоступный для служебного пользования и тайный. Безопасность обработки данных в ИАС "СОТА" подтверждена Аттестатом соответствия на комплексную систему защиты информации, выданным по результатам государственной экспертизы.

Программные аналитические модули ИАС "СОТА" позволяют обеспечить объективный контент-анализ данных и синхронизацию данных из различных источников. Это инструмент анализа и управления рисками в сфере национальной безопасности и обороны Украины.

Теги: #снбо #сота
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:03 17.09.2021
СНБО поддержал увеличение финансирования сектора безопасности и обороны до 5,95% от ВВП

СНБО поддержал увеличение финансирования сектора безопасности и обороны до 5,95% от ВВП

19:17 17.09.2021
Российская торговая сеть "MERE" в Украине работать не будет – Данилов

Российская торговая сеть "MERE" в Украине работать не будет – Данилов

11:44 16.09.2021
Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО 17 сентября

Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО 17 сентября

13:37 14.09.2021
В Одессе начались командно-штабные учения Украины и стран НАТО

В Одессе начались командно-штабные учения Украины и стран НАТО

12:46 11.09.2021
СНБО рассмотрит вопрос "банкопада" и ответственных за него – Данилов

СНБО рассмотрит вопрос "банкопада" и ответственных за него – Данилов

12:21 11.09.2021
СНБО обнародует информацию об использовании украинских недр через две недели - Данилов

СНБО обнародует информацию об использовании украинских недр через две недели - Данилов

11:30 31.08.2021
Разумков - Данилову: Хотелось бы увидеть, какие законы, по мнению секретаря СНБО, не соответствуют Конституции и являются коррупционными

Разумков - Данилову: Хотелось бы увидеть, какие законы, по мнению секретаря СНБО, не соответствуют Конституции и являются коррупционными

14:22 30.08.2021
СНБО поручил перезаключить договора эксплуатации и аренды государственных газораспределительных сетей

СНБО поручил перезаключить договора эксплуатации и аренды государственных газораспределительных сетей

20:56 26.08.2021
Зеленский утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности Украины

Зеленский утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности Украины

20:04 26.08.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск в Украине

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрпошта" планирует к февралю-2022 компьютеризировать еще 1250 сел

"Vodafone Украина" планирует приобрести телеком-оператора Vega

В первые дни действия новых требований языкового закона телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка - Нацсовет по телерадиовещанию

Госспецсвязи заблокировала маскирующийся под сайт президента фишинговый сайт

Неизвестные хакеры вновь совершили кибератаку на сайты президента и СБУ – Госспецсвязи

ПОСЛЕДНЕЕ

BRDO против идеи обязать граждан проверять легальность приобретенных телефонов

Абоненты "Киевстар" собрали 8 млн грн для помощи детским больницам

Телеканалу "Интер" предстоит еще одна проверка из-за показа советских фильмов с запрещенными актерами

lifecell запускает услугу тарифной подписки

"Квартал 95" заключил договор о показе в Китае мультфильма "Гулливер возвращается"

Кабмин одобрил Стратегию информационной безопасности Украины

Объективность СМИ у нас на достаточно высоком уровне - Разумков

Apple представила новый iPhone 13

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1789 космических аппаратов

Apple информирует о временном сбое в своем магазине приложений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА