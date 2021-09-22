Аппарат СНБО разработал и ввел в эксплуатацию информационно-аналитическую систему "СОТА"

В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработана и введена в эксплуатацию современная информационно-аналитическая система Главного ситуационного центра страны "СОТА", которая полностью готова к работе.

Как сообщает пресс-служба СНБО в среду, система работает с Big Data, обеспечивает хранение, сочетание и анализ данных из различных источников для повышения достоверности, эффективного мониторинга состояния национальной безопасности по более 20 направлениям с целью эффективной координации деятельности государственных органов.

Среди этих направлений, в частности, социальная, внутри- и внешнеполитическая безопасность, события в зоне проведения Операции объединенных сил, распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире и в Украине, пространственная и функциональная трансформация, самоуправление в контексте децентрализации, местные бюджеты и способность общин, недропользования, экономическая безопасность, финансовые рынки, угрозы на внутренних и внешних рынках и тому подобное.

При этом информация, которая собирается из внешних источников и обрабатывается в системе, синхронизированная с геопространственными данными.

ИАС "СОТА" является сложной многослойной информационно-аналитической системой высокого уровня защиты информации, имеет гибкую, открытую архитектуру, что позволяет создавать новые функциональные модули в соответствии с задачами, которые возникают при реализации государственной политики в сфере национальной безопасности.

Система имеет три контура обработки информации: общедоступный для служебного пользования и тайный. Безопасность обработки данных в ИАС "СОТА" подтверждена Аттестатом соответствия на комплексную систему защиты информации, выданным по результатам государственной экспертизы.

Программные аналитические модули ИАС "СОТА" позволяют обеспечить объективный контент-анализ данных и синхронизацию данных из различных источников. Это инструмент анализа и управления рисками в сфере национальной безопасности и обороны Украины.