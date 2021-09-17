Абоненты "Киевстар" собрали 8 млн грн для помощи детским больницам

Сборы для "Детской надежды", совместной инициативы "Киевстар" и МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" для помощи детям с проблемами сердца и онкологическими заболеваниями, пересекли сумму в 8 млн грн, сообщила пресс-служба мобильного оператора в пятницу.

"Киевстар" отмечает, что все привлеченные средства идут на обеспечение детских больниц современным оборудованием, медицинскими расходными материалами и инструментами.

К настоящему времени, по данным оператора, уже закуплено и передано оборудование и материалы для 15 больниц в Киеве, Одессе, Днепре и Львове. Ежегодно эти медицинские учреждения помогают преодолевать болезни около 50 тыс. маленьких пациентов.

Так, согласно информации компании, недавно новое оборудование было передано в Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины. Отделение анестезиологии и интенсивной терапии Центра получило новый аппарат для перитонеального диализа Baxter Claria с расходными материалами. А Лабораторно-диагностическое отделение больницы теперь пользуется термостатом Heratherm IGS 180 и Клиническим рефрактометром Atago. Также, в онкогематологическое отделение Днепропетровской областной детской больницы передан размораживатель для плазмы и стволовых клеток.

"За время существования "Детской надежды" наши абоненты подарили шанс на жизнь тысячам больных детей. Благодаря небольшим SMS-пожертвованиям удалось собрать более 8 млн грн, а помощь уже получили 36 отделений украинских больниц. От имени "Киевстар" я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые становятся настоящей детской надеждой!", – цитируется директор по корпоративным коммуникациям компании Анна Захараш.

В сообщении говорится, что за время существования "Детской надежды" с декабря 2018 года участниками инициативы стали 148 тыс. абонентов, почти 18 тыс. из которых настроили регулярное пожертвование и ежемесячно помогают детям.

Всего для проекта было отправлено более 435 тыс. благотворительных SMS, а средний размер пожертвования составляет 15 грн.

"8 млн грн - это значительный и важнейший вклад абонентов "Киевстар" в развитие украинской медицины. Мы вдохновлены тем, что вместе с оператором мобильной связи создали удобный, быстрый и качественный механизм помощи медицинским учреждениям в разных уголках нашей страны. Больницы получили помощь, которая позволяет медикам спасать жизни детей, полагаясь не только на свой опыт и удачу, но и на современное медицинское оборудование. Продолжим быть детской надеждой вместе и дарить малышам шанс на здоровое, счастливое детство!", - цитируется директор платформы dobro.ua, МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" Ирина Гуцал.

Все абоненты предоплаченной связи "Киевстар" имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3 тыс. грн, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 грн. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Средства, которые абоненты жертвуют через SMS, не облагаются налогами - 100% пожертвований перечисляются УББ на реализацию проекта.