"Vodafone Украина" во II кв. 2021г покрыл 4G еще более 3 тыс. населенных пунктов

Мобильный оператор "Vodafone Украина" во втором квартале 2021 года покрыл 4G еще 3035 населенных пунктов, из которых 1727 ранее не имели даже 3G.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, также в мае завершился проект по запуску 4G в Киевском метрополитене. Он бы начат в марте 2020 года со станции "Академгородок" и поэтапно продолжался в течение года.

Капитальные инвестиции "Vodafone Украина" в строительство сетей скоростного мобильного интернета в период с 2015 года по второй квартал 2021 года включительно составили 30,3 млрд грн.

В целом к настоящему времени около 15 тыс. населенных пунктов находятся в зоне покрытия скоростного интернета "Vodafone Украина" (3G/4G).