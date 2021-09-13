"Нова Пошта" планирует до конца 2021г расширить сеть почтоматов почти на 10 тыс.

Компания "Нова Пошта" до конца 2021 года планирует расширить свою сеть почтоматов до 17 тыс., в настоящее время их 7045 в 279 населенных пунктах Украины, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

В "Новой Поште" отмечают, что чаще всего клиенты заказывают в почтоматы одежду и косметику.

Преимуществами почтоматов в компании считают его круглосуточность, доступность (они устанавливаются в подъездах, возле продуктовых магазинов и ТРЦ, фитнес-центров и пр.), а также возможность получить посылку бесконтактно.

Забрать из почтомата можно только полностью оплаченные посылки до 20 кг фактического веса, при этом объявленная стоимость не должна превышать 6 тыс. грн. Максимальные габариты отправления - 40х60х30 см. Если получатель не смог забрать свой заказ вовремя, на третий день оно будет перемещено на ближайшее отделение "Новой Пошты" с бесплатным хранением в течение семи дней.