Телеком

13:39 13.09.2021

"Нова Пошта" планирует до конца 2021г расширить сеть почтоматов почти на 10 тыс.

1 мин читать
"Нова Пошта" планирует до конца 2021г расширить сеть почтоматов почти на 10 тыс.

Компания "Нова Пошта" до конца 2021 года планирует расширить свою сеть почтоматов до 17 тыс., в настоящее время их 7045 в 279 населенных пунктах Украины, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

В "Новой Поште" отмечают, что чаще всего клиенты заказывают в почтоматы одежду и косметику.

Преимуществами почтоматов в компании считают его круглосуточность, доступность (они устанавливаются в подъездах, возле продуктовых магазинов и ТРЦ, фитнес-центров и пр.), а также возможность получить посылку бесконтактно.

Забрать из почтомата можно только полностью оплаченные посылки до 20 кг фактического веса, при этом объявленная стоимость не должна превышать 6 тыс. грн. Максимальные габариты отправления - 40х60х30 см. Если получатель не смог забрать свой заказ вовремя, на третий день оно будет перемещено на ближайшее отделение "Новой Пошты" с бесплатным хранением в течение семи дней.

Теги: #нова_пошта #поштомати
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 08.09.2021
Главой набсовета "Новой Пошты" стала член Национального реестра корпоративных директоров Папуша

Главой набсовета "Новой Пошты" стала член Национального реестра корпоративных директоров Папуша

14:59 06.09.2021
"Нова Пошта" ввела в состав набсовета экс-главу правления Правэкс-банка Кириченко

"Нова Пошта" ввела в состав набсовета экс-главу правления Правэкс-банка Кириченко

15:34 19.08.2021
"Нова Пошта" тестирует складских роботов Deus Robots

"Нова Пошта" тестирует складских роботов Deus Robots

13:31 03.08.2021
"Нова Пошта" начинает сотрудничество с Western Union

"Нова Пошта" начинает сотрудничество с Western Union

12:54 30.07.2021
Правоохранители задержали мужчину, устроившего взрывы в почтоматах в Киеве и Одессе

Правоохранители задержали мужчину, устроившего взрывы в почтоматах в Киеве и Одессе

14:21 29.07.2021
"Нова Пошта" протестировала доставку посылки беспилотником из Киева в Харьков

"Нова Пошта" протестировала доставку посылки беспилотником из Киева в Харьков

10:41 29.07.2021
В Украине произошло два взрыва в почтоматах, полиция начала расследование

В Украине произошло два взрыва в почтоматах, полиция начала расследование

18:58 27.07.2021
"Нова Пошта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

"Нова Пошта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

17:28 15.07.2021
Госпродпотребслужба после проверки отменяет наложенные на "Новую Пошту" штрафы

Госпродпотребслужба после проверки отменяет наложенные на "Новую Пошту" штрафы

12:27 15.07.2021
"Нова Пошта" предлагает измененить законодательство в сфере защиты прав потребителей для защиты предпринимателей

"Нова Пошта" предлагает измененить законодательство в сфере защиты прав потребителей для защиты предпринимателей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрпошта" планирует к февралю-2022 компьютеризировать еще 1250 сел

"Vodafone Украина" планирует приобрести телеком-оператора Vega

В первые дни действия новых требований языкового закона телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка - Нацсовет по телерадиовещанию

Госспецсвязи заблокировала маскирующийся под сайт президента фишинговый сайт

Неизвестные хакеры вновь совершили кибератаку на сайты президента и СБУ – Госспецсвязи

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" летом включил 4G на частотах 900 МГц в 14 городах

В приложении "Киев Цифровой" появится сервис отслеживания движения транспорта

Не так много людей готовы идти в госсектор, особенно на руководящие должности - гендиректор "Укрпошты"

"Укрпошта" привлекает аутсорс-компании для минимизации пиковых нагрузок и задержек доставки

"Укрпошта" планирует к февралю-2022 компьютеризировать еще 1250 сел

Малюська предложил владельцам медиа-компаний Украины пройти проверку на полиграфе

NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций "Vodafone Украина" на $49 млн

IT-индустрия в Харьковской области за два года выросла в 1,5 раза - "Харьковский IT-Кластер"

Полтавская ОГА начинает использовать big data аналитику для изучения и прогнозирования туристических потоков – "Vodafone Украина"

"Медиа Группа Украина" договорилась о трансляции своих каналов новой американской ОТТ-платформе Boss TV

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА