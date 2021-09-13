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10:46 13.09.2021

В приложении "Киев Цифровой" появится сервис отслеживания движения транспорта

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В приложении "Киев Цифровой" появится сервис отслеживания движения транспорта

КП "ГИВЦ" в сотрудничестве с КП "Киевпастранс" разрабатывает новый сервис "Движение транспорта", который появится в приложении "Киев Цифровой" и будет предоставлять пользователям данные о городских остановках и маршрутах, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Благодаря сервису пользователи смогут находить в приложении нужные остановки и маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, а также следить за движением транспорта на карте. Поиск можно будет осуществлять по номеру маршрута или названию остановки.

Кроме того, приложение будет отображать время отправления транспорта, остановки на каждом маршруте и информацию, на какой остановке возможно осуществить пересадку. Нужные маршруты пользователи смогут добавить в "Избранное".

На данный момент разработчики готовят "Движение транспорта" к релизу в бета-версии. К тестированию будут привлекать пользователей, которые смогут оставлять отзывы и предложения.

Также продолжат совершенствовать сервисы QR-билетов и транспортной карты для удобной оплаты проезда. На данный момент QR-билетами в приложении воспользовались около 5 млн раз, пополняли транспортные карты более 2 млн раз.

Теги: #транспорт #приложение #киев_цифровый
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