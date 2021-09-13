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09:56 13.09.2021

"Укрпошта" привлекает аутсорс-компании для минимизации пиковых нагрузок и задержек доставки

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"Укрпошта" привлекает аутсорс-компании для минимизации пиковых нагрузок и задержек доставки

АО "Укрпошта" для минимизации пиковых нагрузок привлекает аутсорсинговые компании по тендерам в системе государственных электронных торгов ProZorro и хочет пройти зимние праздники без критических задержек доставки, сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"Мы диверсифицируем риски как можем. Понятно, что не все можем. Понятно, что мы заранее планируем и количество людей (мы научились это делать лучше), и мы привлекаем аутсорс (давно уже, чтобы сгладить пики). Мы начинаем уже лучше планировать, на самом деле очень многое (...) Поэтому я очень надеюсь, что праздники мы отработаем без каких-либо критичных проблем", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что ожидает позитивного влияния на процессы пиковой доставки в связи с рядом изменений в процессах ее организации, в том числе за счет запуска собственного прямого авиарейса из Китая и перехода на работу не с почтой Китая, а с частными перевозчиками.

По словам Смелянского, с аутсорсерами "Укрпошта" работает через ряд тендеров в ProZorro.

"Это аутсорсинговые агентства, которые могут нам дать персонал, если нам нужно. Могут ли у них заболеть люди? Конечно, и у них могут заболеть. Было и такое, что подрядчики были готовы дать нам людей, но им спецпропуска не дали, чтобы доехать до сортировочного центра. Так что теперь мы заранее готовим автобусы, которые могли бы развезти, подвезти людей (…) Мы один раз этот путь прошли и готовимся пройти его еще раз. Но очень хочется верить, что в этот раз мы пройдем его легче", - отметил он.

Смелянский также подчеркнул, что его как руководителя крупной компании беспокоит неопределенность вопроса допустимой реакции на отказ сотрудников от вакцинации.

"Прямо сейчас меня беспокоит то, насколько жестко или жестоко я могу подходить к вопросу вакцинации. Потому что, к сожалению, те цифры, которые я вижу по компании, меня удручают", - заявил гендиректор "Укрпошты".

По его словам, в компании организована возможность вакцинироваться прямо на рабочем месте, но люди не хотят этого делать.

Теги: #укрпошта #смелянский #аутсорсинг
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