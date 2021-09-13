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09:14 13.09.2021

"Укрпошта" планирует к февралю-2022 компьютеризировать еще 1250 сел

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"Укрпошта" планирует к февралю-2022 компьютеризировать еще 1250 сел

АО "Укрпошта" планирует до февраля 2022 года компьютеризировать еще 1250 сел с населением до 1200 человек.

"Мы в этом году запустим еще 800 машин и в следующем еще около 900. То есть условно говоря, до конца июня следующего года вся страна будет покрыта передвижными отделениями. Более того, мы компьютеризируем, я бы сказал, наверное, до февраля 2022 года еще 1250 сел", - сказал гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил, что компания все еще находится в начале процесса создания инфраструктуры, на которой можно будет запустить электронную коммерцию. Для завершения этого процесса нужно обновить IT-систему; закупить девайсы, исходя из требований новой системы, и купить банк, который даст возможность полноценно обслуживать эту инфраструктуру.

"В процессе запуска проекта (передвижных отделений - ИФ) мы оценили, что в больших селах работа передвижных отделений не оптимальна, их можно компьютеризировать. Раньше компьютеризировали все села с населением более 2 тыс. человек, сейчас мы пересмотрели этот параметр и опустили планку до 1200 человек. В меньших селах будет передвижное отделение", - отметил Смелянский.

Он также отметил, что когда в стране есть цифровая инфраструктура, на ней можно запускать практически любую услугу: например, перепись населения можно запустить в течение месяца.

Теги: #укрпошта #смелянский #компьютеризация #села
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