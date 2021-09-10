Телеком

10:54 10.09.2021

NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций "Vodafone Украина" на $49 млн

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NEQSOL Holding объявил о досрочном выкупе еврооблигаций "Vodafone Украина" на $49 млн

Международная группа NEQSOL Holding (в декабре 2019 года приобрела мобильного оператора "Vodafone Украина") решила начать выкуп облигаций мобильного оператора с опережением на 4,5 года, сообщил NEQSOL Holding в пятницу.

Компания "Vodafone Украина" впервые выпустила еврооблигации в объеме $500 млн в феврале 2020 года со сроком погашения до 2025 года.

"Благодаря динамичному развитию компании и ее хорошим финансовым результатам холдинг принял решение начать выкуп облигаций с опережением на 4,5 года. На сегодняшний день уже выкуплены первые 10%", - отмечается в сообщении NEQSOL Holding.

Инвестор подчеркивает, что "Vodafone Украина" растет рыночными темпами, а по ряду показателей даже опережает их. Поэтому с учетом финансовой стабильности выполнения финансового плана и плана компании по инвестициям было принято решение сосредоточиться на управлении задолженностью и сократить ее, таким образом, уменьшив расходы на обслуживание долга.

"Помимо этого, хорошие финансовые результаты позволили вместе с держателями облигаций пересмотреть ковенанты (обязательства по кредиту), что является показателем высокого доверия и уверенности в устойчивом развитии компании. Благодаря пересмотру ковенантов "Vodafone Украина" станет гибче в отношении дальнейших инвестиций, распределения дивидендов и управления своими ресурсами", - цитируется в сообщении финансовый директор NEQSOL Holding, член совета директоров "Vodafone Украина" Имран Ахмедзаде.

Отмечается, что значительную часть финансирования сделки по приобретению "Vodafone Украина" обеспечили в 2019 году высокорейтинговые финансовые институты во главе с J. P. Morgan Securities PLC и Raiffeisen Bank International AG. Однако, помимо этого, NEQSOL Holding инициировал выпуск компанией "Vodafone Украина" облигаций по правилам европейских регуляторов с применением инструмента "финансирование выкупа" (leverage buyout).

"Этот финансовый инструмент распространен в международной практике слияний и поглощений, однако в Украине за последнее десятилетие сделка по приобретению "Vodafone Украина" стала первой с использованием такой схемы финансирования", - отмечает холдинг.

Под стратегическим управлением NEQSOL Holding "Vodafone Украина" продолжила плановые инвестиции (в первую очередь в расширение покрытия сети 4G) При этом, помимо досрочного выкупа еврооблигаций, выплатила акционерам дивиденды.

По результатам второго квартала 2021 года выручка "Vodafone Украина" выросла на 19%, чистая прибыль - на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщалось, ранее "Vodafone Украина" заключила контракт с банком Raiffeisen Bank International AG на управление деривативами.

В начале февраля 2020 года "Vodafone Украина" разместила еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США.

В марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO "Telco Solutions and Investments", подконтрольное Bakcell, подписал соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Группа компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в разных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, строительную и другие высокотехнологичные сферы в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Казахстане, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х. Компании, входящие в нее, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата-центра и др.

Бизнесмен Насиб Гасанов является официальным учредителем и 100%-м владельцем группы NEQSOL Holding, в том числе компаний Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое наименование Nobel Upstream), Bakcell ООО и Norm ОАО.

Теги: #vodafone_украина #neqsol_holding
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