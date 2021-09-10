Телеком

08:57 10.09.2021

IT-индустрия в Харьковской области за два года выросла в 1,5 раза - "Харьковский IT-Кластер"

2 мин читать
IT-индустрия в Харьковской области за два года выросла в 1,5 раза - "Харьковский IT-Кластер"

"Харьковский IT-Кластер" по итогу проведения отраслевого исследования KHARKIV IT RESEARCH 2021 прогнозирует рост объемов продаж в IT-индустрии в регионе по итогам 2021 года на 53% к результатам доковидного 2019 года - до $1,5 млрд.

В текущем году в Харькове количество работников ІТ-сферы достигло 45 тыс. человек, в отрасли работают 511 компаний, а средняя зарплата составляет около $2260 в месяц.

"По расчетам объем продаж по сравнению с позапрошлым годом увеличится на 53% и достигнет суммы в полтора миллиарда долларов. Подобная динамика позволяет говорить, что Харьков превращается в одну из ведущих ІТ-площадок в Восточной Европе", - отмечается в сообщении "Харьковского IT-Кластера".

В свою очередь секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов отмечает, что успех города в сфере ІТ был предопределен образовательным профилем местных вузов.

"Это объясняется исторически – наши вузы выпускают лучших специалистов в отрасли. Мы понимаем, что Харьков является городом молодых продвинутых людей, это наше конкурентное преимущество. Поэтому особое внимание уделяем тому, чтобы создать им максимально комфортные условия для жизни. Чтобы молодежь не хотела уезжать из Харькова", - цитируются в сообщении слова Терехова.

В целом, по данным "Харьковского IT-Кластера", Харьков по общим объемам и по темпам развития опережает остальные ІТ-локации страны, а по концентрации специалистов в данной сфере находится на одном уровне с Киевом.

"Мы не экспортируем сырье. Мы создаем качественные ІТ-решения и ІТ-продукты, на которые есть глобальный спрос. Одновременно мы постоянно инвестируем в свою страну, тратя заработанные деньги в Украине и создавая таким образом рабочие места вне индустрии", - заявил глава Наблюдательного совета Харьковского ІТ кластера, основатель компании AltexSoft Александр Медовой.

В сообщении также отмечается, что по прогнозам аудиторской компании KPMG, объем всех налогов, которые получает государство от работы ІТ-отрасли в Харькове, в 2021 году достигнет отметки почти 12 млрд грн, а к 2026 году – возрастет до 16 млрд грн.

Теги: #it #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:14 07.09.2021
Замначальника райуправления харьковской полиции требовал взятку с предпринимателя за возможность работать

Замначальника райуправления харьковской полиции требовал взятку с предпринимателя за возможность работать

10:37 07.09.2021
На Харьковщине завершен ремонт моста через Северский Донец по трассе Н-26

На Харьковщине завершен ремонт моста через Северский Донец по трассе Н-26

15:41 03.09.2021
Минцифры работает над созданием в Украине Фонда фондов для IТ-проектов

Минцифры работает над созданием в Украине Фонда фондов для IТ-проектов

06:51 03.09.2021
На Харьковщине правоохранители блокировали схему по незаконному обогащению на контрафактном топливе из РФ

На Харьковщине правоохранители блокировали схему по незаконному обогащению на контрафактном топливе из РФ

15:35 01.09.2021
Харьковскую полицию возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин

Харьковскую полицию возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин

14:39 31.08.2021
РГК успешно провела водородные испытания на газорегулирующем оборудовании в Чугуеве

РГК успешно провела водородные испытания на газорегулирующем оборудовании в Чугуеве

12:14 27.08.2021
Подросток, подозреваемый в убийстве 6-летней девочки в Харьковской области, на момент преступления был вменяем - прокуратура

Подросток, подозреваемый в убийстве 6-летней девочки в Харьковской области, на момент преступления был вменяем - прокуратура

06:48 21.08.2021
Экс-директор Гутянского лесхоза организовал нелегальную вырубку в промышленных масштабах

Экс-директор Гутянского лесхоза организовал нелегальную вырубку в промышленных масштабах

10:33 20.08.2021
Начальник Харьковской полиции сообщил о своей отставке

Начальник Харьковской полиции сообщил о своей отставке

12:46 19.08.2021
В Харьковской области арестанты в СИЗО занимались присвоением денег при помощи фишинга

В Харьковской области арестанты в СИЗО занимались присвоением денег при помощи фишинга

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Vodafone Украина" планирует приобрести телеком-оператора Vega

В первые дни действия новых требований языкового закона телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка - Нацсовет по телерадиовещанию

Госспецсвязи заблокировала маскирующийся под сайт президента фишинговый сайт

Неизвестные хакеры вновь совершили кибератаку на сайты президента и СБУ – Госспецсвязи

Госспецсвязи предлагает установить антишпионские фильтры в мобильных сетях

ПОСЛЕДНЕЕ

Полтавская ОГА начинает использовать big data аналитику для изучения и прогнозирования туристических потоков – "Vodafone Украина"

"Медиа Группа Украина" договорилась о трансляции своих каналов новой американской ОТТ-платформе Boss TV

"Vodafone Украина" завершила покупку телеком-провайдера Vega

Почти 6,5 млн абонентов "Киевстар" летом были проинформированы с помощью SMS о возможности вакцинации против COVID-19

Главой набсовета "Новой Пошты" стала член Национального реестра корпоративных директоров Папуша

"Укрпошта" планирует за два года обновить 100% IT-систем

"Укрпошта" планирует отойти от привязки работы к административному делению страны

"Укртелеком" при поддержке Iskratel инвестирует EUR 12 млн евро в программу по расширению сети оптического интернета

"Нова Пошта" ввела в состав набсовета экс-главу правления Правэкс-банка Кириченко

Apple откладывает выход обновления iPhone для распознавания контента с детской порнографией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА