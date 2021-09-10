IT-индустрия в Харьковской области за два года выросла в 1,5 раза - "Харьковский IT-Кластер"

"Харьковский IT-Кластер" по итогу проведения отраслевого исследования KHARKIV IT RESEARCH 2021 прогнозирует рост объемов продаж в IT-индустрии в регионе по итогам 2021 года на 53% к результатам доковидного 2019 года - до $1,5 млрд.

В текущем году в Харькове количество работников ІТ-сферы достигло 45 тыс. человек, в отрасли работают 511 компаний, а средняя зарплата составляет около $2260 в месяц.

"По расчетам объем продаж по сравнению с позапрошлым годом увеличится на 53% и достигнет суммы в полтора миллиарда долларов. Подобная динамика позволяет говорить, что Харьков превращается в одну из ведущих ІТ-площадок в Восточной Европе", - отмечается в сообщении "Харьковского IT-Кластера".

В свою очередь секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов отмечает, что успех города в сфере ІТ был предопределен образовательным профилем местных вузов.

"Это объясняется исторически – наши вузы выпускают лучших специалистов в отрасли. Мы понимаем, что Харьков является городом молодых продвинутых людей, это наше конкурентное преимущество. Поэтому особое внимание уделяем тому, чтобы создать им максимально комфортные условия для жизни. Чтобы молодежь не хотела уезжать из Харькова", - цитируются в сообщении слова Терехова.

В целом, по данным "Харьковского IT-Кластера", Харьков по общим объемам и по темпам развития опережает остальные ІТ-локации страны, а по концентрации специалистов в данной сфере находится на одном уровне с Киевом.

"Мы не экспортируем сырье. Мы создаем качественные ІТ-решения и ІТ-продукты, на которые есть глобальный спрос. Одновременно мы постоянно инвестируем в свою страну, тратя заработанные деньги в Украине и создавая таким образом рабочие места вне индустрии", - заявил глава Наблюдательного совета Харьковского ІТ кластера, основатель компании AltexSoft Александр Медовой.

В сообщении также отмечается, что по прогнозам аудиторской компании KPMG, объем всех налогов, которые получает государство от работы ІТ-отрасли в Харькове, в 2021 году достигнет отметки почти 12 млрд грн, а к 2026 году – возрастет до 16 млрд грн.