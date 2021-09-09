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14:59 09.09.2021

Полтавская ОГА начинает использовать big data аналитику для изучения и прогнозирования туристических потоков – "Vodafone Украина"

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Полтавская ОГА начинает использовать big data аналитику для изучения и прогнозирования туристических потоков – "Vodafone Украина"

Полтавская областная государственная администрация (ОГА) начинает использовать big data аналитику для изучения и прогнозирования туристических потоков. Пилотным проектом стала аналитика данных, собранных компанией "Vodafone Украина" во время проведения "Гелон-фест" 14 августа 2021 года, сообщила пресс-служба мобильного оператора в четверг.

Так, согласно результатам аналитики данных посетителей фестиваля, основной поток туристов прибыл из Полтавской области (56,6%), гораздо меньше из г. Полтава (19%) и Сумской области (14,6%), далее идут Харьковская область (4,7%). По 1,1% туристов было из Днепропетровской области и г. Киев.

"Организаторам фестиваля также было полезно узнать, что только 20% посетителей занимаются спортом, а женщин приехало больше, чем мужчин", - рассказали в “Vodafone Украина”.

В компании отметили, что для Полтавской ОГА был подготовлен комплексный дашборд с обобщенной информацией о посетителях фестиваля, возможностью группировать и фильтровать данные по ряду параметров, как возраст, регион проживания, пол, интересы, предпочтения, география путешествий посетителей, принадлежность к определенным группам - например, наличие статуса предпринимателя.

"В дальнейшем подобный анализ поможет администрации прогнозировать пассажирские потоки, выстраивать туристическую стратегию и своевременно обеспечивать качественные пассажирские перевозки", - добавили в "Vodafone Украина".

Мобильный оператор "Vodafone Украина" также сотрудничает с Полтавской ОГА в направлении развития туризма в рамках проекта Find&Follow. Village Routes. Это онлайн-маршруты, проложенные по сельской местности, не очень известным и не таким популярным среди туристов. Сейчас на сайте Find&Follow есть 60 туристических маршрутов для самостоятельных путешествий, в частности, 4 из них в Полтавской области.

Теги: #аналитика #полтавская_область #vodafone_украина
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