"Vodafone Украина" завершила покупку телеком-провайдера Vega

Группа компаний "Vodafone Украина" закрыла сделку по покупке 99,99% акций ЧАО "Фарлеп-Инвест", которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО "Кейбл ТВ-Финансы", сообщила пресс-служба мобильного оператора в среду.

"Vodafone Украина" планирует продолжать осуществлять те же виды хозяйственной деятельности, которые сейчас осуществляют ЧАО "Фарлеп-Инвест" и ООО "Кейбл ТВ-Финансы". Целью покупки данных компаний для "Vodafone Украина" является дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций, в частности услуг фиксированной связи", - указано в сообщении.

В компании отметили, что ЧАО "Фарлеп-Инвест" и ООО ""Кейбл ТВ-Финансы" владеют частотным ресурсом в диапазоне 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регионах), а также в диапазоне 2,5-2,7 ГГц.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины 19 августа разрешил ПрАО "ВФ Украина" купить телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Инвест").

"Vodafone Украина" - второй крупнейший оператор мобильной связи в Украине.

Национальный телеком-оператор Vega входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова. Оператор предлагает комплексные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к интернету и передачи данных. Компания присутствует в 22 областях Украины.