Почти 6,5 млн абонентов "Киевстар" летом были проинформированы с помощью SMS о возможности вакцинации против COVID-19

Почти 6,5 млн абонентов мобильного оператора "Киевстар" в течение июня-августа 2021 года в девяти городах Украины были проинформированы с помощью SMS-уведомлений о возможности вакцинации против COVID-19, сообщила пресс-служба оператора в среду.

Кроме того, как отмечается в релизе, все абоненты "Киевстар" получили возможность пользоваться мобильным приложением Helsi и веб-сайтом медицинского сервиса Helsi.me без оплаты мобильного дата-трафика.

Так, по данным "Киевстар", мобильное приложение Helsi уже загрузили почти 1,2 млн пользователей, а с помощью веб-сайта helsi.me ежемесячно на прием к врачам записываются более 600 тыс. пациентов.

"У нас много планов, которыми будут довольны пользователи Helsi.me и абоненты "Киевстар". В частности, мы активно работаем над возможностью онлайн консультаций. Это очень полезная и удобная функция, ведь благодаря ей качественные медицинские услуги становятся более доступными", - цитируется СЕО медицинской информационной системы helsi.me Евгений Донец.

"В течение лета с помощью инструментов Big Data мы делали таргетированные SMS-рассылки в городах, где проводилась плановая вакцинация против Covid-19. В SMS мы указываем ссылку на мобильное приложение и страницу записи на вакцинацию, где можно выбрать город, дату и удобное время для получения прививки. Кампания по вакцинации продолжается, и мы планируем продолжать информировать наших абонентов о возможности онлайн-записи в любой удобный для них пункт, где можно сделать прививку", - добавил начальник департамента мультимедиа и ОТТ услуг "Киевстар" Денис Мельников, слова которого приводятся в релизе.

"Киевстар" и компания "Хелси ЮА" в июне 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве в рамках которого планируют развивать инновационные направления в сфере цифровых медицинских услуг, а также информировать население о возможности записи в пункты вакцинации против Сovid-19 в различных городах Украины.