Телеком

10:05 08.09.2021

"Укрпошта" планирует за два года обновить 100% IT-систем

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"Укрпошта" планирует за два года обновить 100% IT-систем

АО "Укрпошта" планирует за ближайшие два года провести 100% обновление всех IT-систем в компании.

"В течение двух лет у нас будет обновление 100% IT-систем. Но тут мы зависим от закупочных процедур. Например, систему фронт-офиса мы закупаем уже полтора года. Внутри компании уже сейчас множество документов идет через ERP, и большую часть бумаг я подписываю электронно. Это важно для клиентов", - сказал гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, запуск новой системы Track&Trace позволит клиентам не только видеть все этапы доставки, но и адаптивно управлять ими (перенаправлять доставку на выбранный адрес и т.п.).

По его словам, новую центральную систему для "Укрпошты" будут закупать у крупного подрядчика с мировым именем, имеющего в своем портфолио успешные проекты сопоставимого масштаба и профиля.

"Я сторонник промышленных решений, за которыми стоят мировые бренды, когда ты каждый год получаешь обновление, когда учитываются все баги, когда ты имеешь возможность получить опыт других стран, других почт мира. И когда всю эту экспертизу вы получаете почти даром", - отметил Смелянский.

По его словам, сейчас компания страдает из-за обилия разнокалиберных самописных систем, которые сложно объединить между собой, и которые весьма проблематично обслуживать из-за большого количества устаревших систем.

Новая IТ-система для "Укрпошты", по мнению руководителя компании, должна помимо простоты работы отличаться еще и повышенной надежностью.

"Этот продукт должен уметь делать то, чего не умеют большинство систем – работать в режиме онлайн-оффлайн. Потому что когда у вас едет передвижное отделение в село, где нет связи, оно все равно должно оказать цифровые услуги. Это означает, что бригада должна утром загрузить данные, иметь возможность "порезать" их объем до минимально необходимого, поскольку память в устройствах не бесконечна. А потом отработать все это в режиме оффлайн и вечером синхронизировать", - отметил Смелянский.

Теги: #укрпошта #смелянский #iт #обновление
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