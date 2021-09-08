"Укрпошта" планирует отойти от привязки работы к административному делению страны

АО "Укрпошта" в процессе построения новой логистической сети планирует переориентировать потоки писем и отправлений от привязки к административному делению Украины на привязку к системе дорог и маршрутов.

"Мы строим систему, которая не будет привязана в будущем к административному делению Украины. Сегодня же, напротив, мы привязаны к такому делению. Потому, что, во-первых, мы выплачиваем пенсии, и бумажные ведомости, которые прилагаются к пенсиям, печатаются и выдаются конкретными пенсионными фондами. И даже если мне город Нежин Черниговской области логистически (потому что так дороги в стране построены) удобнее обслуживать из Киева, я не могу этого сделать, потому что я должен их обслуживать из Чернигова", - сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

По его словам, по мере ухода от бумажных документов и перехода на цифровые технологии, "Укрпошта" будет отказываться от административного деления и привязываться исключительно к дороге, опираясь только на то, как проще и быстрее довезти груз.