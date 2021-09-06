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14:59 06.09.2021

"Нова Пошта" ввела в состав набсовета экс-главу правления Правэкс-банка Кириченко

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"Нова Пошта" ввела в состав набсовета экс-главу правления Правэкс-банка Кириченко

"Нова Пошта" с 25 августа на один год ввела в состав своего наблюдательного совета экс-главу правления Правэкс-банка Тараса Кириченко, сообщается на сайте группы компаний.

Тарас Кириченко с декабря 2019 года по апрель 2021 года был членом набсовета государственного Ощадбанка. Правэкс-банк он возглавлял с мая 2013-го по 30 сентября 2019 года.

В "Новой Поште" отмечают, что с 25 августа начала работу новая каденция набсовета компании. Его председателем стала Ирина Папуша. Кроме того, в состав обновленного совета в настоящее время входят Вячеслав Климов, Владимир Поперешнюк, Инна Поперешнюк и Александр Ольшанский.

Теги: #нова_пошта #набсовет
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