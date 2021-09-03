Телеком

18:45 03.09.2021

Apple откладывает выход обновления iPhone для распознавания контента с детской порнографией

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Apple откладывает выход обновления iPhone для распознавания контента с детской порнографией

Американская Apple Inc. откладывает выход инструментов для проверки iPhone на наличие изображений с детской порнографией на фоне опасений по поводу того, что новое программное обеспечение может подвергнуть пользователей более масштабным рискам в сфере защиты персональных данных.

В сообщении компании говорится, что ей потребуется дополнительное время на доработку плана, о котором было объявлено в августе. Apple во второй раз за год откладывает выход обновления в связи с критикой.

Компания планировала запустить систему, которая способна распознавать изображения с детской порнографией, а затем оповещать Apple в случае, если подобные изображения были загружены в облачный сервис iCloud, через обновление программного обеспечения iPhone.

Apple утверждает, что программа не нарушает законодательство о защите персональных данных и что другие провайдеры облачных сервисов, стремящиеся не допустить наличие подобных изображений, используют технологию, которая сканирует все данные пользователей, в то время как Apple нашла способ анализировать только тот контент, который подпадает под понятие запрещенного. Система Apple не будет маркировать подобным образом контент, который не был загружен в облачный сервис.

Между тем эксперты в сфере персональных данных опасаются, что новая система свидетельствует об ослаблении требований Apple в сфере защиты данных, пишет газета The Wall Street Journal.

"С учетом отзывов клиентов, правозащитных организаций, исследователей и других заинтересованных лиц, мы решили взять дополнительное время в течение ближайших месяцев, чтобы собрать информацию и внести улучшения перед тем, как выпустить эти крайне важные инструменты для безопасности детей", - говорится в сообщении Apple. При этом компания не уточняет, когда станут доступны эти обновления.

Котировки акций Apple в ходе торгов в пятницу растут на 0,2%.

Теги: #iphone #apple
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