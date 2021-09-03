Украина предлагает США предоставить телеком-операторам беспроцентные кредиты на покупку американского телеком-оборудования - депутат

Украина предложила США предоставить украинским телеком-операторам льготные кредиты для покупки телеком-оборудования американского производства.

Соответствующую информацию обнародовал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко, представивший список возможных украинско-американских проектов, которые презентовал президент страны Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США.

Источник в правительстве подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что этот список был подготовлен накануне визита. В то же время, по его словам, уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения.

Согласно обнародованным данным, Украина предложила США предоставить льготное кредитование под 0% украинскому государственному банку для субкредитования покупки украинскими мобильными операторами телеком-оборудования американского производства.

Размер кредита может составить до $1,5 млрд. Проект планируется реализовать до 2026 года.

Кроме того, Украина предложила США профинансировать строительство вышек под базовые станции мобильной связи вдоль железнодорожных путей, предоставив на эти цели кредит в размере $163 млн.