BRDO - против принудительной идентификации украинских абонентов мобильной связи

Офис эффективного регулирования BRDO считает неприемлемым законопроект, вносящий изменения в закон "Об электронных коммуникации" относительно идентификации пользователей электронных коммуникационных услуг.

Законопроект предусматривает, что мобильные абоненты обязаны в принудительном порядке зарегистрироваться у оператора, иначе не получат услуги мобильной связи.

То есть пользователи теряют право получать услуги мобильной связи анонимно, и обязаны предоставлять свои персональные данные поставщикам услуг.

В случае несогласия абонентов регистрироваться с 1 января 2025 года операторы мобильной связи обязаны приостанавливать, а в дальнейшем - отключать пользователей, которые не заключили договор в письменной форме либо не идентифицированы поставщиком, от услуг мобильной связи.

"Эксперты BRDO, детально проанализировав указанный законопроект, считают его неприемлемым, поскольку он противоречит Конституции Украины и действующему законодательству и сужает предусмотренные законом права и свободы граждан", - подчеркивается BRDO в сообщении в пятницу.

В Офисе отмечают, что нормы этого законопроекта аналогичны принятым "законам 16 января" (неофициальное название пакета законов, принятых Верховной Радой 16 января 2014 года и подписанных на следующий день четвертым президентом Украины Виктором Януковичем). Они также содержались в законопроекте "Об электронных коммуникациях" (№1083), внесенным народными депутатами - членами комитета ВР по вопросам цифровой трансформации и отозванным в 2019 году, в частности из-за противоречивой норме о принудительной регистрации абонентов.

"Оба случая показали, что такие законодательные инициативы вызывают жесткое противодействие общества и воспринимаются как сужение прав и свобод. Законодательство Украины не предусматривает и не предусматривало каких-либо ограничений в отношении прав потребителей на обезличенное получения телекоммуникационных услуг", - подчеркивают в BRDO.

В связи с вышеизложенным его эксперты официально обратились в профильный комитет парламента, при этом выразив надежду, что эта законодательная инициатива не будет поддержана нардепами.

Как прокомментировали агентству "Интерфакс-Украина" в мобильном операторе "Киевстар", процедура идентификации абонентов предоплаты уже предусмотрена в действующем телеком-законодательстве Украины в качестве добровольного выбора.

"В этом есть свои "плюсы". Например, "идентификация" владельцев SIM-карт делает невозможным мобильное мошенничество с банковскими счетами; идентифицированные абоненты, которые прекращают обслуживание у оператора, могут получить остаток неиспользованных средств со своего счета; тарифные планы для контрактных клиентов предоставляют больше возможностей и т.д. Тем ни менее, более 80% абонентов Украины предпочитают обслуживаться анонимно. При рассмотрении всех "за" и "против" введения соответствующей регуляторной меры важно учесть, что для регистрации такого количества абонентов потребуется предусмотреть разумные сроки", - считает оператор.