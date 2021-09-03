Телеком

09:53 03.09.2021

Дия Сити очень хорошая идея - Александр Ольшанский

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Александр Ольшанский, президент холдинга Internet Invest, назвал спецрежим Дия Сити очень хорошей идеей.

В комментарии печатному изданию НВ, Ольшанский, которого айтишники неформально называют «отцом украинского интернета», одобрительно отозвался об инициативе Министерства цифровой трансформации.

«Считаю, что Дия Сити - очень хорошая идея, - сказал он. - Надеюсь, что дистанция между идеей и реализацией будет минимальной и все, что придумали авторы этого законопроекта, заработает в реальности».

ІТ-бизнесмен подчеркивает, что в технологической сфере основным ресурсом являются люди. Он считает, что страны сейчас конкурируют между собой за людей, в том числе фискальными стимулами. Эксперт говорит, что если Украина не воспользуется своим огромным потенциалом в области высоких технологий, «то этот потенциал от нас убежит, причем в прямом смысле этого слова».

Александр Ольшанский отмечает, что $6 млрд ежегодной экспортной выручки украинских технологических компаний - это настолько значительная сумма, что вокруг нее нужно построить очень гибкие регуляторные правила. Он убежден, что все, что государство может сделать для насыщения экономики такими деньгами, оно должно сделать.

Ольшанский уверен в том, что сейчас нужно реализовать на практике все, что заложено в законопроектах о Дия Сити.

Напомним, Дия Сити - это специальный налоговый и правовой режим для ІТ-компаний, инициированный Министерством цифровой трансформации во главе с Михаилом Федоровым.

Спецрежим призван либерализовать налоговую нагрузку, лучше защитить права интеллектуальной собственности и легитимизировать инновационные формы взаимодействия сотрудников с работодателями. Это должно помочь украинским айтишникам сконцентрироваться на разработке новых продуктов и сервисов, повысить занятость и доходы в ІТ-отрасли.

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Интерфакс-Украина
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