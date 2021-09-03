Телеком

09:05 03.09.2021

IDC ждет роста глобальных поставок ПК в 2021 году на 14,2%

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IDC ждет роста глобальных поставок ПК в 2021 году на 14,2%

Мировые поставки персональных компьютеров увеличатся по итогам 2021 года на 14,2% - до 347 млн, прогнозирует International Data Corporation (IDC). В мае эксперты ожидали роста поставок на 18%.

Ухудшение оценки обусловлено, в первую очередь, сохраняющимися проблемами в цепочках поставок и логистическими трудностями, объяснили они.

"Мы по-прежнему считаем, что на рынке ПК и планшетов спрос все еще существует, но предложение ограничено, - заявил вице-президент IDC Worldwide Mobile Device Trackers Райан Рейт. - Усиление дефицита предложения в сочетании с продолжающимися проблемами в логистике ставит отрасль перед серьезными трудностями. Однако мы считаем, что подавляющая часть спроса на ПК, особенно со стороны бизнеса и образовательного сектора, не исчезнет в скором времени".

Совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж ПК, включая настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции, в период 2021-2025 годах составят 3,2%, при этом поставки планшетов сократятся на 1,5%, прогнозируют аналитики.

Теги: #пк #телеком #мир
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