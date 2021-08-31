Телеком

17:28 31.08.2021

"Vodafone Украина" покупает телеком-провайдера Vega за сумму до $15 млн

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"Vodafone Украина" покупает телеком-провайдера Vega за сумму до $15 млн

Предварительная сумма покупки мобильным оператором "Vodafone Украина" телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Инвест") составляет до $15 млн.

Как сообщается в промежуточной отчетности "Vodafone Украина", обнародованной на сайте компании, договор купли-продажи был заключен в июне 2021 года

Согласно ему, мобильный оператор покупает 99,9929% акций "Фарлеп-Инвест", а также 95% уставного капитала ООО "Кейбл ТВ-Финансы" (предоставляет услуги кабельной связи).

Завершение данной сделки ожидается не позднее 15 сентября 2021 года.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины 19 августа разрешил ПрАО "ВФ Украина" купить телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Инвест").

"Vodafone Украина" - второй крупнейший оператор мобильной связи в Украине.

Национальный телеком-оператор Vega входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова. Оператор предлагает комплексные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к интернету и передачи данных. Компания присутствует в 22 областях Украины.

Теги: #vodafone_украина #покупка #vega
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