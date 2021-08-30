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16:31 30.08.2021

Минцифры объявила дополнительный этап подачи заявок на интернет-субвенции для подключения сел к оптическому интернету

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Минцифры объявила дополнительный этап подачи заявок на интернет-субвенции для подключения сел к оптическому интернету

Министерство цифровой трансформации объявило дополнительный этап подачи заявок на получение интернет-субвенции для подключения сел к оптическому интернету.

"С сегодняшнего дня Минцифры объявляет дополнительный этап подачи заявок на получение интернет-субвенции, которые будут профинансированы за счет нераспределенного бюджета (16,2 млн грн) и возможных остатков средств, которые не будут использованы громадами в пределах текущих закупок", - сообщается в Телеграм-канале Минцифры.

Это позволит подать заявки громадам, которые не успели сделать это в июне или подали заявки с ошибками.

Дедлайн подачи заявок до 10 сентября.

По данным Минцифры, для развития сети оптического интернета 670 территориальных общин получили более 483 млн гривен. Сегодня уже 510 общин объявили тендеры, а 112 - завершили проведение закупок.

Теги: #минцифры #интернет #села
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