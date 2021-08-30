"Vodafone Украина" во II кв. увеличил чистую прибыль на 20%, выручку - на 19%

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" по итогам апреля-июня 2021 года вышел на показатель выручки 4,912 млрд грн, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Согласно финотчету оператора, его чистая прибыль за указанный период выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,211 млрд грн.

Показатель OIBDA увеличился на 31% и достиг 2,844 млрд грн, маржа OIBDA составила 57,9% (во втором квартале 2020 года - 52,6%).

Как подчеркивают в "Vodafone Украина", основным фактором роста стало увеличение потребления услуг связи в voice&data тарифах. Постепенное восстановление доходов от роуминга также повлияло на рост доходов.

Акцент на развитие сетей 4G и рост количества дата-пользователей отразился на увеличении потребления дата-услуг и, соответственно, ARPU возрос на 21%, до 83,1 грн.

База клиентов "Vodafone Украина" во втором квартале 2021 года незначительно сократилась - на 0,3%, до 18,9 млн пользователей.

При этом наблюдается рост в сегменте контрактных и корпоративных подключений (с 2,1 млн клиентов во втором квартале 2020 года до 2,4 млн в апреле-июне-2021), особенно благодаря увеличению количества новых подключений в сегменте IoT.

Во втором квартале 2021 года выручка от роуминга собственных абонентов увеличилась на 22%, а рост потребления составил 57% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, традиционно самым оживленным периодом. "Потребление данных в роуминге в апреле-июне 2021 года уже превысило объемы аналогичного периода 2019 года. Наметившаяся тенденция позволяет надеяться, что доходы от роуминга также вернутся к прежнему, "до-ковидному" уровню уже в следующем году", - отмечает пресс-служба оператора.

"Vodafone Украина" также констатирует увеличение спроса на услуги на базе Интернета вещей (IoT) - количество IoT-пользователей за год увеличилась на 30%, до 1 млн.

Наиболее популярные в настоящее время отрасли применения IoT по данным оператора: безопасность, финансы и розничная торговля, коммунальные услуги, транспорт и логистика.

"Vodafone Украина" отметил определенное оживление в сегменте мобильного ритейла: по результатам второго квартала компания увеличила рентабельность и выручку от продажи техники в собственной розничной сети.

Капитальные инвестиции Vodafone Украина в указанный отчетный период составили 584 млрд грн (снижение на 18% к апрелю-июню-2020) и в основном направлены на развитие инфраструктуры высокоскоростного интернета. Общие инвестиции компании в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 30,3 млрд грн.

Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.