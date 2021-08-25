Fitch изменило на "позитивный" прогноз по суверенным облигациям "Vodafone Украина"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз ПрАО "ВФ-Украина" (работает под брендом "Vodafone Украина") со "стабильного" на "позитивный" и подтвердило все рейтинги, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") на уровне "B".

Согласно сообщению агентства, такие изменения последовали за изменением прогноза суверенного рейтинга Украины на "позитивный" со "стабильного" 6 августа 2021 года.

Рейтинги "ВФ-Украина" ограничены страновым потолком Украины из-за сильной зависимости телекоммуникационной компании от экономики страны.

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины разрешил ПрАО "ВФ Украина" сконцентрировать более 50% телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Инвест").

Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

В начале февраля 2020 года "Vodafone Украина" разместила еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.