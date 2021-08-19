Телеком

19:04 19.08.2021

"Vodafone Украина" планирует предоставлять услуги фиксированного доступа к интернету под собственным брендом

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"Vodafone Украина" планирует предоставлять услуги фиксированного доступа к интернету под собственным брендом

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" после покупки телеком-провайдера компании Vega (ЧАО "Фарлеп-Инвест") планирует предоставлять услуги фиксированного доступа к интернету под собственным брендом.

"Мы начнем предоставлять услуги фиксированного интернета под брендом Vodafone, но выводить бренд Vega с рынка сразу же после совершения сделки не планируем. Будет переходный период", - заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина" СЕО "Vodafone Украина" Ольга Устинова.

По ее словам, два бренда будут существовать параллельно в течение некоторого времени, по крайней мере на этапе интеграции Vega в группу Vodafone UA.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины разрешил "Vodafone Украина" купить Vega.

"Vodafone Украина" - второй крупнейший оператор мобильной связи в Украине.

Национальный телеком-оператор Vega входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова. Оператор предлагает комплексные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к интернету и передачи данных. Компания присутствует в 22 областях Украины.


Полный текст интервью с Ольгой Устиновой будет опубликован на веб-сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #vodafone #фиксированная_связь
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