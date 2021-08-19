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11:45 19.08.2021

Ткаченко о моратории на рекламу лекарств: эта реклама составляет треть доходов телевизионщиков

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Ткаченко о моратории на рекламу лекарств: эта реклама составляет треть доходов телевизионщиков

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко инициирует встречу представителей медиасферы с Министерством здравоохранения и Советом национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить будущий мораторий на рекламу лекарств и медпрепаратов.

"По поводу моратория на рекламу лекарств и медпрепаратов, который должен разработать Кабмин по поручению СНБО. Как экс-медийщик, я прекрасно понимаю, что эта реклама - 30% доходов телевизионщиков и других СМИ. Именно поэтому министерство культуры и информационной политики в ближайшее время инициирует встречу медийщиков с Минздравом и СНБО, чтобы услышать мнение самих медийщиков", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр подчеркнул, что любой бизнес, включая телевизионный, должен быть социально ответственным, а самолечение к ответственности не имеет никакого отношения в любой цивилизованной стране.

По его словам, разработка механизма продлится до конца года, а сам мораторий должен быть введен до 1 января 2024 года.

"Переходный период есть и он будет использован эффективно. В диалоге с представителями медиакомпаний найдем путь, как воплотить эти изменения максимально без потерь. В первую очередь для них самих", - добавил Ткаченко.

 

Теги: #лекарства #мораторий #реклама
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