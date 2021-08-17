SWEET.TV обнародовал результаты проекта "Hollywood українською" - переведены уже более 180 фильмов

За год работы в рамках реализации проекта "Hollywood українською" было продублировано и озвучено на украинском языке 1197 фильмов, мультфильмов, эпизодов сериалов и трейлеров. Эти данные обнародовал во вторник обнародовал на своем сайте Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV.

"Hollywood українською" — это проект, в котором SWEET.TV за свой счет создает украиноязычный дубляж и озвучку для иностранной кинопродукции. Накануне 30-й годовщины Независимости Украины, онлайн-кинотеатр подвел итоги первого года работы проекта.

"Для SWEET.TV украинизация фильмов — это уже давно норма, которую мы определили для себя сами. Популяризацию украинского языка и украиноязычного контента мы считаем нашей социальной миссией. К сожалению, большая часть фильмов, выходивших до 2006 года, не получили украиноязычного звучания, поэтому мы это исправляем", — заявил директор онлайн-кинотеатра Александр Резунов.

Он также отметил, что за год существования проекта украиноязычную дорожку получили 181 фильм, мультфильм и сериал (187 эпизодов). Также на украинском зазвучали 829 трейлеров. Всего на украинском языке заговорили 18 784 минуты контента.

По словам Резунова, для того, чтобы реализовать этот проект, SWEET.TV стал первым украинским онлайн-кинотеатром, который заключил прямые контракты с голливудскими киностудиями именно для территории Украины, а не для СНГ. Эти договоренности открыли доступ к исходным файлам, инструкциям и аудиодорожкам, необходимым для создания дубляжа и озвучки.

"Прямые контракты с Голливудом — это большое достижение, которое стоило компании значительных усилий. Понадобился год для того, чтобы доказать киностудиям перспективность украинского рынка", — подчеркнул директор онлайн-платформы.

SWEET.TV - национальный онлайн-кинотеатр, открывающий доступ к телевидению и кинозалу для всей семьи. На платформе представлены 260+ телеканалов, в том числе в HD и 4K. Есть пауза, перемотка и запись ТВ до 7 суток. Абонентам доступен кинозал без рекламы: 10 000+ фильмов без дополнительных оплат, сериалы и мультфильмы.

SWEET.TV - первый украинский онлайн-кинотеатр, который заключил прямые контракты с Disney, Paramount, Universal, Sony и др. именно для территории Украины. Они позволили за свой счет создавать украиноязычный дубляж и озвучку в проект "Hollywood українською".

Сервис основан в 2017 году украинским бизнесменом Александром Витько.