"Vodafone Украина" планирует приобрести телеком-оператора Vega

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" планирует приобрести более 50% акций телеком-оператора Vega (ЧАО "Фарлеп-Инвест").

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в отрасли, соответствующие документы уже рассматриваются в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).

В "Vodafone Украина" информацию о сделке не комментируют.

В компании Vega также отказались от комментариев.

Как сообщалось, ранее АМКУ разрешил "Датагруп" купить три компании, входящие в структуру группы Volia: ООО "Киевские телекоммуникационные сети", ООО "Телесвит" и Oisiw Limited (Кипр). Сделка была завершена в июне 2021 года.

В ноябре 2020 года "Vodafone Украина" заявил о планах строить собственную сеть фиксированного интернета.

"На стратегической сессии с акционером мы приняли решение о выходе на рынок фиксированного интернета. Это становится для нас одним из стратегических приоритетов развития на ближайшие два года", - заявила генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Национальный телеком-оператор Vega предлагает комплексные современные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова.

Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест". Генеральный директор компании – Мурат Чинар.