Количество киберинцидентов в Украине с 4 по 10 августа снизилось на 42% - Госспецсвязи

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов Украины и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга в период с 4 по 10 августа 2021 года зафиксировала 746,6 тыс. подозрительных событий, что на 42% меньше, чем на предыдущей неделе.

Согласно сообщению Госспецсвязи в четверг, подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток получения прав пользователя (36%), получения прав администратора (19%), нарушений корпоративной политики безопасности (21%).

Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 56,6 тыс. разных видов атак, что на 13% меньше, чем было на предыдущей неделе. Из них 97% - сетевые атаки прикладного уровня, также зафиксирована и заблокирована одна DDoS-атака.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 1,86 тыс. киберинцидентов.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (44% общего количества) и фишинга (55%).