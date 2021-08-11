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18:17 11.08.2021

Украинцы в июле сгенерировали больше всего интернет-трафика в Турции, Греции, Хорватии, Черногории и РФ - "Vodafone Украина"

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Украинцы в июле сгенерировали больше всего интернет-трафика в Турции, Греции, Хорватии, Черногории и РФ - "Vodafone Украина"

Украинские туристы в июле 2021 года больше всего сгенерировали интернет-трафика в Турции, Греции, Хорватии, Черногории и РФ, свидетельствует аналитика мобильного оператора "Vodafone Украина".

Согласно ей, в июле 2020 года топ-5 выглядел так: Турция, Германия, Хорватия, Польша и Венгрия.

По данным "Vodafone Украина", количество абонентов, которые воспользовались услугами роуминга в июле 2021 года, возросло почти вдвое по сравнению с июлем прошлого года. Объем дата-трафика в роуминге увеличился на 41% по сравнению с июлем 2020 года.

При этом оператор отмечает, что вместе с увеличением интернет-трафика на 25% сократилось количество звонков. Обычное ранее голосовое общение перетекает в мессенджеры.

Топ-5 стран, в которых туристы больше всего пользовались голосовой связью, выглядит так: Турция, Польша, Россия, Греция и Германия (июль 2020 года: Турция, Польша, Германия, Венгрия, Италия).

Теги: #трафик #vodafone_украина #интернет
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