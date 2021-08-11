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15:12 11.08.2021

Зеленский подписал закон, который будет стимулировать развитие цифровой экономики в Украине

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Зеленский подписал закон, который будет стимулировать развитие цифровой экономики в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" (№ 1667-ІХ), который парламент принял 15 июля 2021 года, сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для стимулирования развития цифровой экономики документ вводит правовой режим "Дия Сити" и определяет организационные, правовые и финансовые основы его функционирования.

"Этот правовой режим предусматривает специальные условия налогообложения, которые будут определены Налоговым кодексом Украины. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в Верховной Раде для выполнения задач, определенных в указе президента № 371 "О мерах по созданию благоприятных условий для развития IT-индустрии в Украине", - отмечают в Офисе президента.

Там уточняют, что специальные условия налогообложения будут применяться к компаниям - резидентам "Дия Сити".

"Стать таким резидентом может юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины, которая соответствует ряду требований, указанных в документе. Статус резидента "Дия Сити" предоставляет уполномоченный центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере цифровой экономики. Закон определяет вопросы, связанные с приобретением и потерей этого статуса", - подчеркивают в ОП.

Отмечается, что информация о компании, которые имеют или находились в статусе резидента "Дия Сити", содержится в электронном реестре "Дия Сити", который является открытым и обнародуется в сети Интернет.

Правовой режим "Дия Сити" устанавливается на срок не менее 25 лет со дня внесения в реестр записи о его первого резидента.

"Также закон содержит нормы, связанные с временной нетрудоспособностью и социальными гарантиями для гиг-специалистов, их общеобязательному государственному социальному страхованию, а также правом интеллектуальной собственности на объект, созданный в связи с выполнением гиг-контракта", - добавляют в Офисе главы государства.

Там отмечают, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме п.9 ч.4 ст.5 (отнесение деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, к видам деятельности, осуществление которых стимулируется путем создания правового режима "Дия Сити").

Этот пункт вступает в силу через шесть месяцев со дня вступления в силу закона Украины, определяющего особенности правоотношений в сфере обращения виртуальных активов.

Теги: #закон #цифровая_экономика
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