Госспецсвязи исследует возможность запуска 5G в диапазоне 700 МГц

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины проведет исследования возможности совместного использования частот диапазона 700 МГц специальными пользователями и операторами мобильной связи, которые планируют в этих полосах частот разворачивать сети мобильной связи пятого поколения (5G).

Как отмечается в сообщении на сайте Госспецсвязи во вторник, соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

"Результаты исследования позволят начать развертывание сетей пятого поколения в диапазоне 700 МГц, поскольку для стабильного функционирования этого стандарта связи необходимо провести научно-техническое изучение возможности использования оборудования для обслуживания специальных абонентов совместно с пользователями обычного мобильной связи", - цитируется в сообщении глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

После проведенных исследований Министерство цифровой трансформации, администрация Госспецсвязи и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, должны будут установить плату за пользование радиочастотным ресурсом.

"Введение 5G в Украине позволит разгрузить существующий частотный ресурс и избегать проблем со связью, ведь скорость интернета пятого поколения минимум вдвое больше, чем 4G. Кроме этого, 5G - это так называемый "интернет вещей", который позволяет внедрять Smart City-технологии в городах, а еще предоставляет широкие возможности применения в медицине, безопасности дорожного движения и т.п.", - подчеркивается в сообщении Госспецсвязи.