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12:26 09.08.2021

"Vodafone Украина" и Raiffeisen Bank International AG заключили контракт на управление деривативами

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"Vodafone Украина" и Raiffeisen Bank International AG заключили контракт на управление деривативами

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" заключила контракт с банком Raiffeisen Bank International AG на управление деривативами.

Как сообщил мобильный оператор в понедельник, международный контракт позволяет "Vodafone Украина" хеджировать валютные риски на международном рынке заимствованного капитала с помощью Raiffeisen Bank International AG, который является одним из главных международных партнеров "Vodafone Украина" в банковской сфере.

"Договор стал еще одним эффективным финансовым инструментом для Vodafone. Компания успешно работает на международном рынке заемного капитала с 2018 года. В феврале 2020 года "Vodafone Украина" осуществила успешный выпуск еврооблигаций на внешнем фондовом рынке – пятилетних облигаций (евробондов) – объемом $500 млн с доходностью 6,20%. Облигации получили рейтинг B от Fitch и S&P по cостоянию на 24 мая 2021 года", - отмечается в сообщении.

Как указывает оператор, это первый контракт на управление деривативами, который был заключен после вступления в силу закона Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках" в июле 2021 года.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

В начале февраля 2020 года "Vodafone Украина" разместила еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировали среди международных инвесторов в Европе и США.

В марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Теги: #raiffeisen_bank #vodafone_украина
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