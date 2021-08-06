lifecell в июле запустил 4G еще в 233 населенных пунктах

Мобильный оператор lifecell в июле запустил скоростной мобильный интернет в 233 населенных пунктах, где в целом проживает 82 тыс. украинцев.

Как сообщила пресс-служба оператора в пятницу, так, 4G от lifecell появился в 232 населенных пунктах, где проживает до 5 тыс. человек и в одном населенном пункте с населением до 25 тыс. человек.

Кроме того, в июле оператор расширил имеющееся покрытие скоростного мобильного интернета в 513 населенных пунктах с количеством населения до 5 тыс. человек, семи населенных пунктах с населением до 25 тыс. и четырех - до 50 тыс. человек.

По состоянию на конец июля 4G-покрытие lifecell доступно в 12 014 населенных пунктах, где проживает около 28 млн украинцев.

Компания отмечает, что с развертыванием сети возросло и потребление дата-трафика. Абоненты lifecell использовали в прошлом месяце на 64% больше 4G-трафика, если сравнить с аналогичным периодом 2020 года. Общий объем потребленного дата-трафика вырос на 40% на годовой основе. В среднем один абонент lifecell, который пользуется преимуществами скоростного мобильного интернета, потреблял в течение месяца 13 ГБ.

Наиболее активно пользовались мобильным интернетом жители таких населенных пунктов: г. Новый Калинов Самборского района Львовской обл. (население - до 5 тыс.), г. Мерефа Харьковского района Харьковской обл. (до 25 тыс.), г. Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской обл. (до 50 тыс.), г. Умань Черкасской обл. (до 100 тыс.), г. Николаев Николаевской обл. (до 500 тыс.), г. Кривой Рог Днепропетровской обл. (до 1 млн).

Среди городов-миллионников первое место занимает Киев, дальше традиционно идут Одесса и Харьков.