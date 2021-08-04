Телеком

12:19 04.08.2021

"Киевстар" в июле включил связь 4G на частотах 900 МГц в 420 населенных пунктах

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"Киевстар" в июле включил связь 4G на частотах 900 МГц в 420 населенных пунктах

 Мобильный оператор "Киевстар" в июле 2021 года активировал технологию 4G на 167 базовых станциях, в результате еще 80 тыс. жителей Украины в 420 населенных пунктах получили возможность доступа к скоростному мобильному интернету.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, в частности, это населенные пункты Богородичное, Алексеево-Дружковка, Старомлынивка, Стародубовка, Урожайное в Донецкой области, Гульск в Житомирской, Долголука, Чернушовичи во Львовской, Кочубеевка в Полтавской, Березовское, Каменка, Кленовое в Харьковской области.

В сообщении отмечается, что в первом квартале 2021 года "Киевстар" инвестировал в развитие новых технологий связи более 1 млрд грн, что позволило существенно увеличить территорию сети 4G. Благодаря этому количество абонентов, которые воспользовались скоростным мобильным интернетом, увеличилось за указанный период на 24,3%. А потребление мегабайтов на одного абонента выросло на 27,5%.

К настоящему времени связью 4G в сети "Киевстар" пользуется почти 10 млн человек.

Оператор уже установил в Украине более 15 тыс. базовых станций, на которых активирована технология LTE (4G). В результате более 88,5% населения Украины может пользоваться доступом к услугам 4G в его сети.

Компания продолжает строительство мобильных сетей нового поколения, чтобы до 2022 года доступ к 4G был у 90% населения.

Теги: #киевстар
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