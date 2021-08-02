"ArcelorMittal Кривой Рог" объявляет тендер по масштабному обновлению SAP-платформы

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) начинает миграцию информационной системы предприятия SAP ERP на версию S/4 HANA.

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, это наиболее масштабное обновление SAP-продукта за последние 10 лет. Предприятие установит современную SAP-платформу со встроенными интеллектуальными технологиями, включая искусственный интеллект, машинное обучение и расширенную аналитику. Для реализации этого проекта компания в данный момент ищет поставщиков и консультантов.

При этом поясняется, что от системы SAP зависит планирование и учет финансово-хозяйственной деятельности всего предприятия: бухгалтерский и налоговый учет, закупка материалов и производственного оборудования, найм новых сотрудников, заключение договоров с партнерами, отгрузка и реализации продукции. Действующая сейчас ЕRP-система предприятия каждый день пополняется новыми данными в рамках десятков внедренных бизнес-процессов. За годы их скопилось огромное количество, а за следующие 7-10 лет станет в разы больше.

Версия системы SAP ERP, которую сейчас использует АМКР, будет поддерживаться поставщиком продукта еще семь лет, но переход на новую платформу необходим уже сейчас. Миграция накопленных исторических данных в новую версию SAP S/4 HANA и сохранение работоспособности уже внедренных бизнес-процессов — ключевые задачи модернизации системы. Проанализировав варианты перехода на новую платформу, компания выбрала вариант перехода методом конверсии системы.

Пресс-служба напоминает, что система SAP ERP ECC 6.0 была внедрена в АМКР в 2009 году, что было одним из крупнейших внедрений SAP в Украине, охватившим все операции горно-металлургического предприятия с полным циклом производства: финансы, производство, закупки, сбыт, ремонты.

Версия системы, в которой сейчас работают около четырех тысяч активных пользователей АМКР, регулярно обновляется, но с точки зрения ее функциональной эволюции и оптимизации производительности возможности практически исчерпаны.

Новая платформа SAP S/4 HANA эффективнее решает актуальные задачи бизнеса, которые ранее из-за недостаточного развития технологий или высокой трудоемкости реализовать было намного сложнее.

При этом уточняется, что SAP S/4HANA обеспечивает аналитику в режиме реального времени, бесшовную интеграцию с платформами Internet of Things и Big Data, возможность использования облачных решений и удобный интерфейс для пользователей. Ключевыми особенностями для АМКР являются увеличение производительности работы приложений, особенно отчетов. Техническое упрощение объектов и принципов хранения данных, встроенные аналитики позволят получать отчетность онлайн там, где ранее требовалась предварительная многочасовая загрузка и создание громоздкой отчетности. Многие ручные рутинные операции будут автоматизированы.

Важным инструментом является использование моделей прогнозирования, в рамках Machine Learning. Это специальные настройки, с помощью которых можно "предугадывать" определенные бизнес-показатели процесса на основании показателей в документах за прошлые периоды. Например, "обучив" модель оценки своевременности поставки материала, в заказе на закупку уже при его создании можно будет определять своевременность или потенциальный риск задержки поставки. В любой бизнес-операции можно будет не просто анализировать фактический показатель, но и определить тренд либо потенциальный результат.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".