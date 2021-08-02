"Укртелеком" сдал в аренду 500 тыс. кв. м незадействованной недвижимости

АО "Укртелеком", помещения которого высвобождаются в процессе модернизации и не задействуются в производственной деятельности, уже сдает в аренду 506 тыс. кв. м; коммерческая недвижимость оператора доступна для аренды во всех регионах Украины, а расположена она обычно в центральных частях населенных пунктов.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, из этих 506 тыс. кв. м недвижимости более 200 тыс. кв. м арендаторы используют для офисов, более 100 тыс. для торговых помещений, почти столько же площади - под склады. А в некоторых областях, например, в Харьковской, Днепропетровской и Львовской, помещения часто арендуют для производственных целей. Всего по Украине для производства "Укртелеком Недвижимость" предоставляет в аренду 45 тыс. кв. м.

Отмечается, что помещения, высвобождаемые в процессе перехода на современные цифровые технологии, арендуются для различных нужд, в том числе для обустройства кафе (например, кафе в Броварах), сети спортивных залов (Киев), швейных цехов (Одесса), коворкингов (Киев) и других целей.

По состоянию на конец июля "Укртелеком Недвижимость" предлагает клиентам еще более 4,5 тыс. адресов по всей стране, что составляет более 800 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.

Как отметил директор департамента управления недвижимостью "Укртелекома" Евгений Нищенко, эти площади можно арендовать и использовать под любые, не запрещенные законодательством, виды хозяйственной деятельности.

Касательно стоимости аренды, в компании уточняют, что она рыночная и устанавливается по результатам торгов через систему ProZorro.

"Компания предлагает арендаторам гибкие условия, в частности, предоставление "арендных каникул", на время пока будут продолжаться необходимые ремонтные работы, и системы скидок, где учитываются различные факторы", - говорится в сообщении.