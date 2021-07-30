Нацсовет по телерадиовещанию проверит "Интер"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые безвыездные проверки ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (логотип "ДОМ") и ЧАО "Телеканал Интер" (логотип "ИНТЕР").

Как сообщается на сайте регулятора, проверка телеканалу "ДОМ", в частности, назначена из-за показа в эфире карты России с временно оккупированной территорией Украины - Автономной Республикой Крым и г. Севастополь, "Интеру" - из-за демонстрации фильмов с участием актеров, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

В Нацсовете рассказали, что о показе телеканалом "ДОМ" карты РФ с Крымом регулятор получил обращение от СБУ, народного депутата Ирины Геращенко (фракция "Европейская солидарность") и других депутатов, пересланное председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Мониторинг Нацсовета зафиксировал в эфире лицензиата 5 июля повтор передачи "Русский дневник", в начале и в конце которой была размещена указанная карта РФ. Этот факт является признаком нарушения требований п. а) и в) ч. 1 ст. 59 закона "О телевидении и радиовещании", согласно которым компания обязана соблюдать законодательство Украины и требований лицензии, а также распространять объективную информацию.

Проведя мониторинг 12-17 и 20-24 июля телеканала "Интер", регулятор зафиксировал в его эфире пять фильмов, которые нельзя показывать на территории Украины. В частности, это ленты: "Семнадцать мгновений весны", "Гостья из будущего", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Место встречи изменить нельзя".

"Их участниками являются лица, фамилии которых внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Это признаки нарушения абз. 10 ч. 2 ст. 6 и п. а) ч. 1 ст. 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Согласно этим законодательным нормам не допускается трансляция аудиовизуальных произведений с участием лиц, внесенных в перечень, также телерадиокомпания обязана соблюдать законодательство Украины и требований лицензии", - говорится в сообщении.

Нацсовет отмечает, что внеплановые проверки телеканалу "ДОМ" и "Интеру" будут проведены в период с 13 по 27 августа.