Дия Сити сохранит конкурентоспособность украинских компаний - Тарас Кицмей

Соучредитель и член совета директоров львовской IT-компании SoftServe Тарас Кицмей высказался в поддержку создания в Украине специального правового и налогового режима для ІТ-компаний Дия Сити.

«Дия Сити направлена ​​на то, чтобы сохранить конкурентоспособность украинских компаний и предоставить им больше гибкости. Сейчас практически все украинские компании используют модель работы с ФЛП, но мы должны развивать и другие подходы», - отметил Кицмей, говорится в материале НВ.

Предприниматель также добавил, что создавать новые условия надо аккуратно.

«Когда мы пытаемся регулировать IT-индустрию, то важно не забыть, что она глобальная, и мы конкурируем одновременно на двух глобальных рынках - за заказы и за таланты», - подчеркнул бизнесмен.

Отметим, SoftServe - одна из крупнейших ІТ-компаний в Центральной и Восточной Европе со штатом более 7000 сотрудников. Компания имеет 12 офисов в крупнейших городах Украины и 7 -в США, а также в крупных европейских городах - Лондоне, Амстердаме, Софии, Вроцлаве и Стокгольме. Специализация компании - разработка программного обеспечения от Cloud, Security и UX Design до Big Analytics и Internet of Things.

Дия Сити - специальный правовой и налоговый режим для ИТ-компаний. Проект создан Министерством цифровой трансформации Украины для ускорения развития отечественной ІТ-индустрии. Среди конкретных целей Дия Сити - увеличить доходы IT-отрасли с 6 млрд до 16,5 млрд долларов до 2025 года, а количество работников - с 200 000 до 450 000.