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11:00 26.07.2021

В Ивано-Франковской области ликвидирована мощная ботоферма c заказчиками из РФ

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В Ивано-Франковской области ликвидирована мощная ботоферма c заказчиками из РФ

Служба безопасности Украины в Ивано-Франковской области ликвидировала организованную местным жителем ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из РФ.

"Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках. Заказчиками услуг были, в основном, клиенты из РФ. И использовали ее "мощности", когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном, это "накрутка" количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. "Расчеты" велись в рублях", - сообщает пресс-центр СБУ.

Организатор ботофермы - специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям. Только с начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тыс. SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.

В ходе проведенных обысков по месту реального проживания организатора ботофермы, обнаружено и изъято SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.

Теги: #сбу #ботоферма
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