База клиентов услуги IoT Monitor для пакетного управления IoT-подключениями растет на 17% ежемесячно - "Vodafone Украина"

Ежемесячный прирост пользователей услуги IoT Monitor телеком-оператора "Vodafone Украина" составляет 17%; основные сферы бизнеса, которые пользуются услугой, –финансы, автотрекинг и охранные системы, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Согласно статистике "Vodafone Украина", 65% клиентской базы данной услуги составляют новые клиенты оператора.

Кроме того, клиенты компании каждый месяц пользуются услугой в роуминге более чем в 20 странах.

Услуга для пакетного управления IoT SIM-картами на базе глобальной IoT-connectivity платформы Vodafone была запущена в феврале 2020 года. Сервис позволяет клиентам самостоятельно осуществлять управление SIM-картами: отслеживать пользования, подбирать тариф, устанавливать лимиты, устанавливать запрет на использование в сторонних устройствах.

IoT connectivity-платформа, на базе которой работает услуга IoT Monitor, разработана в Германии и успешно работает в 42 странах мира, в том числе в Великобритании, Испании, Германии, Нидерландах. Наиболее востребована услуга среди таких предприятий, как банки, охранные службы, предприятия ЖКХ, транспортные и логистические компании, а также среди разработчиков IoT комплектующих, агропредприятий и компаний, работающих в сфере Smart City.